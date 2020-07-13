Чебан рассказал, как продвигается ремонт детских садов столицы (ФОТО)

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Ремонт дошкольных учреждений столицы – в разгаре. Сегодня генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил два детских сада, чтобы лично оценить степень их готовности к приему детей.

Градоначальник распорядился создать комиссию, которая тщательно проверит ход ремонтных работ и расходование выделенных в этих целях средств. Ион Чебан отметил, что ранее некоторым детсадам ежегодно выделялись деньги, тогда как другие оказались забытыми городскими властями. Например, детсад №156 на Гренобле, 161/6. Средства на ремонт коридоров здания были выделены только в этом году.

А в детском саду №175 в секторе Центр откроются три новые группы. Степень готовности учреждения к приему детей оценивается на 99%.

– В связи с этим задались целью провести паспортизацию всех детских садов, чтобы узнать, в каких ремонтных работах они нуждаются. Это позволит предусмотреть финансовые средства в бюджете на будущий год и определиться с приоритетами. Одно дело, когда нужно заменить входную дверь, совсем другое – когда течет крыша, – отметил Чебан.

Градоначальник поведал, что из 94 детских садов, которые нуждались в ремонте, на данный момент:

работы в 31 заведении уже завершены;

в 52 детсадах работы находятся в процессе;

в 8 учреждениях ремонт начнется в самое ближайшее время;

состояние 2 учреждений оценивается.

– Мы знаем, что в некоторых дошкольных учреждениях необходимо большее количество мест для детей, поэтому в этом году будут открыты 18 новых групп. На ремонт детских садов было выделено более 100 миллионов леев. На их оснащение дезинфицирующими средствами и другими необходимыми вещами дополнительно предоставили 5 миллионов леев. Кроме того, распорядился выделить более 8 миллионов леев на ремонт крыш некоторых учреждений, поврежденных в результате дождей на прошлой неделе, – подытожил Ион Чебан. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.