Чебан распорядился узнать, кто расчистил дорогу лишь до ворот премьер-министра

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Коммунальные службы продолжают очищать от снега столичные улицы и тротуары, дворы, парки, подъездные пути, второстепенные дороги, остановки и подъездные дороги к пригородам. Работа велась и всю ночь.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что видел размещённое вчера в социальных сетях видео, где была показана расчищенная дорога до ворот премьер-министра страны.

Я попросил сообщить, кто расчистил дорогу до ворот премьер-министра, а другие прилегающие улицы остались неочищенными. Экономические агенты должны помнить, что они несут равную ответственность за уборку, но в этот раз мало людей взяли в руки лопаты, – уточнил Чебан.

По словам градоначальника, специализированная техника выполняет большую часть работы ночью, когда улицы и тротуары свободны. А люди работают круглосуточно, начиная с субботы.

По всей стране ситуация была сложной. Даже имея новую технику, которую мы ранее приобрели, нам нужны люди. Если так и дальше будет продолжаться, людей не останется, даже если мы приложим все усилия для их стимулирования, – подчеркнул Ион Чебан.

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