Чебан раскритиковал правительство: При повышении цены на газ в 2,5 раза компенсации в 700 леев недостаточно

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Примария Кишинёва выделила около 90 миллионов леев на компенсации по счетам в размере 40% от суммы. На неё могут рассчитывать семьи, в которых доход на каждого члена не превышает 3 тысяч леев. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе телепередачи “Moldova în Direct” на канале “Moldova 1”, подчеркнув, что эта компенсация не была отменена или урезана даже в условиях резкого подорожания газа.

– Эту помощь получат десятки тысяч людей, – гораздо больше, чем готово предложить правительство. По моему мнению, правительство сейчас должно принять меры, возможно взять пример с Кишинёва, и расширить эту программу на всю страну. Когда ты повышаешь цену на газ в 2,5 – 3 раза, компенсации в 500-700 леев недостаточно. Люди не смогут платить, это ввергнет их в тотальную нищету! – возмутился градоначальник.

Он высказал мнение, что центральным властям необходимо перенять опыт Кишинёва и предоставить компенсацию по счетам в размере 40% от суммы всем малообеспеченным гражданам страны.

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