Чебан: Радует, что посаженные в ходе кампании по озеленению деревья хорошо укоренились

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За последний год в Кишинёве и пригородах были проведены десятки акций по посадке деревьев и высажено около 70 тысяч деревьев.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Радует, что посаженные деревья и кустарники хорошо укоренились. Акции по посадке деревьев проходили в каждом секторе столицы, на территориях образовательных и медицинских учреждений, в парках и скверах, зелёных зонах, местах, где необходимо было озеленить территорию, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, в ходе кампании по озеленению примарию поддержали агентство «Moldsilva», Министерство внутренних дел, волонтёры, учреждения, представители посольств и многие жители, которые еженедельно участвовали в процессе.

Верными шагами возвращаем столице статус зелёного города. От наших совместных усилий зависит, как Кишинёв будет выглядеть сегодня, а также в ближайшие годы, – подчеркнул генпримар.

Муниципий Кишинёв присоединился к всемирной Кампании «Озеленение городов», инициированной Европейской экономической комиссией ООН (UNECE).

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