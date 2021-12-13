Чебан: Работы по реабилитации детского сада в Сынжере близятся к завершению

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В 2020 году возобновились работы по реабилитации детского сада в городе Сынжера, которые были заморожены в течение 7 лет. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он уточнил, что в 2012 году стартовали работы по строительству детского сада в Сынжере, но его открытие было невозможно из-за задержки работ.

– В 2020 году работы по возведению здания были возобновлены, деньги были выделены из муниципального бюджета. За 2 года были проведены значительные работы, которые по данным примара населенного пункта, позволят открыть детский сад в 2022 году, – отметил Ион Чебан.

Проект близится к завершению. На данный момент, по словам градоначальника, выполнены внутренние работы, строительство котельной и инженерных сетей: водопровода, канализации, централизованного теплоснабжения, газификации, вентиляции, а также электрических сетей.

– Параллельно проводились внешние работы: завершение крыши, установка новых окон, ограждение территории заведения, обустройство тротуара. Работы в рамках проекта будут продолжены: начнутся внутренние работы, расстановка мебели, отделка кухни, обустройство игровых площадок для детей, – уточнил генпримар.

Ион Чебан добавил, что за два года были осуществлены и другие инвестиции в город Сынжера: построена насосная станция для сточных вод; продолжился проект по прокладке канализационных сетей; сеть расширилась до 6 улиц; подключен к электричеству квартал в селе Добружа; обустроен футбольный стадион; подключено более 600 семей к газораспределительной сети города Сынжера.

Стоит отметить, что на 2022 год в муниципальном бюджете предусмотрено 6 миллионов леев на 2 объекта: продолжение проекта по строительству детского сада; строительство канализационных сетей.

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