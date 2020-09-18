Чебан: Работы над проектами во всех секторах Кишинёва ведутся с соблюдением сроков

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провел сегодня заседание с преторами секторов, которые рассказали градоначальнику о ходе работ над многочисленными проектами, внедряемыми по всему городу.

Речь идет о ремонте улиц, тротуаров и подземных переходов, обустройстве парков, скверов, аллей и зелёных насаждений. Работы ведутся в установленные сроки.

Многие проекты будут сданы в эксплуатацию осенью этого года. Я требую максимальной ответственности, добросовестного отношения и участия как от представителей примарии, так и от подрядчиков, – заявил Чебан.

Также генпримар обсудил с преторами мероприятия, которые будут проведены по случаю празднования Храма города. Чебан рассказал о намерении организовать уникальную программу, чтобы граждане могли принять участие в небольших праздниках, организованных в секторах, – это необходимо, чтобы избежать толп людей. План в настоящее время дорабатывается.

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