Чебан – работникам и посетителям рынков: Соблюдайте правила, иначе их снова закроют

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Открытия столичных рынков очень хотели и продавцы, и покупатели, но если они не будут соблюдать правила по защите от коронавируса, Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью может распорядится вновь их закрыть. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, посетивший сегодня Центральный рынок.

Он подчеркнул, что со стороны администрации предприятия соблюдаются все инструкции – посетителям и работникам рынка измеряется температура, не позволяется вход без маски, проводится регулярная дезинфекция. Посредством громкоговорителей гражданам рассказывают о правилах, которые нужно соблюдать.

– Рабочая группа каждый день проводит проверки, на месте находятся и сотрудники полиции. Сегодня я попросил дополнительной помощи от полиции, и реакция была быстрой – на рынок прибыло много экипажей, а также сам министр внутренних дел Павел Войку. Помимо этого, созданы маленькие рабочие группы, которые будут посещать все рынки муниципия. Многие хотели открытия рынков, но мы не можем контролировать каждого, – Центральный рынок посещают очень много людей. Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью может принять решение вновь закрыть рынки, а нам не останется ничего другого, кроме как подчиниться. Поэтому, уважаемые граждане, убедительно прошу – будьте сознательными, соблюдайте правила, не подвергайте риску себя и других, – призвал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось о создании комиссий на уровне претур для мониторинга и проверки соблюдения решений столичной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, действий по обеспечению общественного здоровья и соблюдению положений об эпидемиологическом контроле в соответствии с инструкциями о мерах по предотвращению заражения COVID-19, с фиксированием несоответствий и предоставлением доказательств для применения наказания, в зависимости от обстоятельств, согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу.

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