Чебан провёл встречу с послом Австрии: какие вопросы обсуждались

Чебан провёл встречу с послом Австрии: какие вопросы обсуждались

Примар Кишинёва Ион Чебан провёл встречу с послом Австрии в Республике Молдова Стеллой Аваллоне. Стороны обсуждали новые проекты, которые могут быть реализованы в молдавской столице при поддержке Австрии. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан.

По словам градоначальника, обсуждения были сосредоточены на развитии двухсторонних отношений и совместной реализации новых проектов.

– Мы выделили широкий спектр мероприятий, которые намерены провести вместе со столицей Австрии, Веной, путем обмена опытом и передовой практикой. Также мы намерены сотрудничать в образовательной и культурной сферах, развивая платформу educationatieonline.md. Экономическая сфера, развитие транспорта и инфраструктуры Кишинева, в том числе зеленых насаждений, также будут приоритетом в наших двухсторонних отношениях, – написал Чебан. 

Примар также отметил, что он открыт для диалога и готов развивать гармоничные отношения между Кишинёвом и столицей Австрии, в которой видит надёжного партнёра.

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