Чебан проверил ремонт тротуаров на Пушкина и Бодони: Недочёты будут устранены (ФОТО, ВИДЕО)

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Генеральный примар Ион Чебан отправился сегодня на строительные площадки на улицах А. Пушкина и Г. Бэнулеску-Бодони, где вместе с ответственными лицами осмотрел ремонтируемый участок, а также определил дальнейшие действия.

По словам градоначальника, уложено 20% нового покрытия. Также подготовлены и другие участки тротуара, где были демонтированы старые бордюры и установлены новые.

Работы продвинулись до бульвара Штефана чел Маре, там сняли асфальт и старую тротуарную плитку, идёт подготовка к укладке нового покрытия. Работы ведутся с соблюдением установленных сроков, а обнаруженные сегодня на площадке недочёты я потребовал устранить, – отметил Чебан.

Также муниципальные службы чистят или вырубают на участке сухие деревья. Кроме того, на этих двух улицах будут установлены светодиодные лампы.

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