Чебан проверил ход работ по ремонту улицы Ион Крянгэ

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Генеральный примар муниципия вместе с ответственными лицами проинспектировал сегодня улицу И. Крянгэ в секторе Буюканы, где одновременно проводятся несколько видов работ.

Как сообщил градоначальник, в эти выходные у кольцевой развязки на Площади Объединения Княжеств будет уложен основной слой асфальта.

Также в течение двух дней здесь будет проводиться очистка деревьев, ветви которых засохли, повреждены или представляют опасность для пешеходов и участников дорожного движения. Все работы согласованы с Агентством по охране окружающей среды.

Помимо этого, продолжаются работы по модернизации инженерных сетей на отрезке от улицы Алба Юлия до улицы Е. Кока. Здесь будет выполнено выравнивание колодцев и пополнено число решёток ливневой канализации.

Попросил эвакуировать все киоски, незаконно расположенные на улице И. Крянгэ, а тротуары и зелёные зоны обустроить, в том числе поставить уличную мебель. Также возле парка “Дендрарий” будут обустроены две парковки для посетителей и несколько входов. Кроме этого, будет модернизирована парковая зона, – добавил Ион Чебан.

Он также пообещал, что муниципалитет проанализирует возможность проведения работ по частям, чтобы уменьшить дискомфорт для горожан. Таким образом, жители района смогут пересекать некоторые улицы, которые выходят на улицу И. Крянгэ.

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