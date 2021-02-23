Чебан о протесте маршрутчиков: Это шантаж. А если бы так поступили врачи?

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан заявил, что протест водителей маршруток – это шантаж жителей муниципия.

– Они устали и возмущены решением Нацкомиссии о 50%-ной наполняемости единиц транспорта, но при этом они не соблюдают даже минимальные рекомендации врачей. Но что будет, если они, их родные или знакомые попадут в больницу, а врачи им скажут, что устали, и не станут лечить? Как бы почувствовали себя эти люди? – поинтересовался генпримар.

Он подчеркнул, что в нынешние времена сложно всем, но это никому не даёт права шантажировать целый город.

– Считаю это некорректным и циничным по отношению к врачам, ко всем гражданам и ко всему обществу. Эти маршрутчики не соблюдают графиков, не регулируют количество пассажиров, не соблюдают элементарные нормы. Они требовали повышения платы до 10 леев, но даже не попытались улучшить условия для пассажиров. А людям при этом нужно добираться до места назначения. И мне очень жаль, что администраторы этих маршрутов, которые сами катаются на дорогих машинах, продолжают шантажировать весь город, – сказал он.

Чебан выразил сожаление, что процедура закупки автобусов, очень необходимых Кишинёву, по-прежнему затягивается.

– У нас сложилась нелепая ситуация: деньги на автобусы есть, все процедуры пройдены, решения приняты, но есть опротестование – и всё. По моему мнению, это делается намеренно, – отметил он.

Что касается сегодняшней забастовки, генпримар заявил, что на линии вышли все единицы общественного транспорта, которые есть в наличии у муниципалитета, и заверил, что руководство города прилагает все усилия, чтобы исправить эту тяжелую для всех кишинёвцев ситуацию.

Напомним, что недовольство перевозчиков вызвало последнее решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, согласно которому заполняемость салонов не должна была превышать 50%. Несмотря на то, что постановление было приостановлено до 28 февраля, компании решили не отказываться от протеста. Теперь они требуют повысить стоимость проезда, снизить цены на топливо, а также вакцинировать их от коронавируса.

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