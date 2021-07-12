Чебан: Прошедшие в парламент партии подписали обязательства, выдвинутые CALM. Нам нужны действия

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С сегодняшнего дня будут готовиться все дополнительные документы, которые необходимо приложить к публичному заявлению, подписанному политическими партиями, об автономии и децентрализации местных публичных администраций.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что речь идёт о публичных обязательствах, которые выдвинул CALM в адрес политических сил Молдовы. В частности, эти обязательства предполагают прямое отчисление в местные бюджеты налога на прибыль юридических лиц (IVPJ), взимаемого на соответствующей территории, в размере: не менее 10% для бюджетов муниципиев Кишинёв и Бельцы, не менее 15% в бюджеты муниципиев и райцентров, не менее 50% в бюджеты городов и сёл (коммун); увеличение отчислений от налога на прибыль физических лиц (IVPF) для городов и муниципиев с 50% до минимум 75%; обеспечение права муниципальных властей на собственный персонал и политику вознаграждения; ускорение процесса разграничения, регистрации и оценки муниципальной/местной собственности; деполитизация национальных инвестиционных фондов и их распределение в соответствии с объективными критериями, а также создание национального фонда для покрытия взносов на крупные инфраструктурные проекты, выигранные местной администрацией; снижение административного, судебного и политического контроля над местными властями.

Политики приходят и уходят, а примарии остаются с теми же проблемами. Поэтому мы хотим изменить подход. Нам нужен ответственный политический класс, который проголосует за инициативы представителей CALM, которые позволят нам развивать населённые пункты, – подчеркнул градоначальник.

Ион Чебан отметил, что пакет публичных обязательств подписали те партии, которые прошли в парламент в результате вчерашних выборов.

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