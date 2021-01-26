Чебан: Прорыв дамбы на реке Дурлешты не имеет ничего общего с проведённой летом очисткой русла

Чебан: Прорыв дамбы на реке Дурлешты не имеет ничего общего с проведённой летом очисткой русла

Сегодня не выдержала защитная дамба на берегу реки Дурлешты на улице Грыулуй в секторе Буюканы. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. 

По словам градоначальника, этот проект стартовал в 2016 году, и был профинансирован из муниципального бюджета и Национального экологического фонда. Общая стоимость проекта составляет 16 миллионов, но освоено было около 13 миллионов.

– Поврежденные сегодня плиты были установлены в 2017 году. Уточняю, что летом прошлого года русло реки Дурлешты на отрезке от улицы Г. Кодряну до MoldExpo было очищено, и это не имеет ничего общего с данным проектом, подписанным в 2016 году, прошу не путать, – подчеркнул Ион Чебан.

Отметим, что проект, подписанный в 2016 году, предусматривает строительство канализации, обеспечивающей сообщение между Дурлештами и Кишиневом, и обустройство русла реки Дурлешты.

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