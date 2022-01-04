Чебан: Проплаченные тролли спят и видят, как в Кишинёве что-то где-то не ладится

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан выступил с реакцией на критику, прозвучавшую в связи с провалом плитки на недавно отремонтированной аллее “Григоре Виеру”.

Так, градоначальник отметил, что подобные ситуации невозможно предвидеть и они случаются, а проплаченные интернет-тролли и некоторые депутаты преподнесли это иронично с одной целью – очернить руководство столицы.

– Вчера многие поспешили раскритиковать примара и примарию за то, что они работают в столице и меняют город. Это определённые депутаты, проплаченные тролли, распространители информации, которые спят и видят, как в Кишинёве что-то где-то не ладится. Под лестницей памятника на аллее обнаружена полость, над которой вчера обрушилась земля. Несмотря на то, что в этой зоне работы велись несколько месяцев, ничто не говорило о проблеме. В этой сфере существуют аспекты, которые невозможно предвидеть, но последствия устраняются немедленно, – заявил генпримар.

Кроме того, Чебан отметил, что весной возле памятника будут проводиться работы, не имеющие отношения к нескольким километрам аллеи. Он также напомнил, что в нескольких метрах от этой зоны археологи обнаружили фундамент более старой архитектуры, и примария Кишинёва выделила средства на данную сферу на нынешний год.

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