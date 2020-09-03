Чебан прокомментировал неприятный запах в столице

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Проблема неприятного запаха в столице существует уже много лет, но меры для ее решения были приняты только сейчас. Об этом генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил в рамках программы UNInterviu на UNIMEDIA.

По его словам, в этом направлении сделано очень много – накрыты накопительные озёра с 500 тысячами тонн ила, начали разбираться с геотубами, ил осушается и дезинфицируется – запаха от него нет вообще. Чебан отметил, что появившийся сейчас неприятный запах свидетельствует о дополнительной проблеме.

– Проведенные нами лабораторные исследования качества воды показали превышение отдельных параметров – в некоторых случаях в 2000 раз, что нас очень беспокоит. Это означает, что выбросы, осуществляемые в городскую канализационную систему, не соответствуют стандартам, – сказал градоначальник.

Он добавил, что для определения веществ, ставших причиной загрязнения и появления неприятного запаха, муниципалитет запросил помощь центральных властей.

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