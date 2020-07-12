Чебан проинспектировал столичный зоопарк (ФОТО)

Чебан проинспектировал столичный зоопарк (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня столичный зоопарк, чтобы посмотреть, как идут работы по его благоустройству, каковы условия содержания животных и как они справляются с жарой. 

– Кишиневский зоопарк может стать не только туристической достопримечательностью для любителей животных, но и необычным местом изучения растений и животных. В зоологическом парке может быть создан Научный центр. Для этого есть все возможности, в том числе и соответствующая территория, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети по итогам совершенного визита. 

Чебан подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с вице-примаром и представителями ЮНЕСКО.

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