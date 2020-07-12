Чебан проинспектировал столичный зоопарк (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня столичный зоопарк, чтобы посмотреть, как идут работы по его благоустройству, каковы условия содержания животных и как они справляются с жарой.

– Кишиневский зоопарк может стать не только туристической достопримечательностью для любителей животных, но и необычным местом изучения растений и животных. В зоологическом парке может быть создан Научный центр. Для этого есть все возможности, в том числе и соответствующая территория, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети по итогам совершенного визита.

Чебан подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с вице-примаром и представителями ЮНЕСКО.

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