Чебан проинспектировал ремонт подземного перехода на Виадуке (ФОТО)

Чебан проинспектировал ремонт подземного перехода на Виадуке (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил подземный пешеходный переход на Виадуке, ремонт которого уже подходит к концу.

Градоначальник рассказал, что в “подземке” были отремонтированы лестницы, пол, потолок и стены, а также над ним была сооружена крыша. Помимо этого, в переходе, по предложению оплатившего ремонт экономического агента, были установлены панели с видами Стамбула, выполненные из антивандального материала.

Также в переходе установлены 4 камеры видеонаблюдения. Чебан предупредил, что любого желающего что-то испортить или сломать ждет наказание – по меньшей мере это будет крупный штраф.

Градоначальник поблагодарил экономического агента, профинансировавшего ремонт, и отметил, что другие предприниматели также оказывают помощь в ремонте других объектов.

– Мы все живем в этом городе и хотим, чтобы он был уютным и благоустроенным. Думаю, что в ближайшее время все переходы в Кишиневе будут выглядеть хорошо, – подчеркнул он.

Ион Чебан попросил также жителей и гостей столицы бережно относиться к общественным объектам, уважать труд других людей, не мусорить и не вредить.

Стоит отметить, что на данный момент в столице идет ремонт трех подземных переходов, а еще несколько готовят к началу работ.

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