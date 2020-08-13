Чебан проинспектировал ремонт подземного перехода на Виадуке (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил подземный пешеходный переход на Виадуке, ремонт которого уже подходит к концу.

Градоначальник рассказал, что в “подземке” были отремонтированы лестницы, пол, потолок и стены, а также над ним была сооружена крыша. Помимо этого, в переходе, по предложению оплатившего ремонт экономического агента, были установлены панели с видами Стамбула, выполненные из антивандального материала.

Также в переходе установлены 4 камеры видеонаблюдения. Чебан предупредил, что любого желающего что-то испортить или сломать ждет наказание – по меньшей мере это будет крупный штраф.

Градоначальник поблагодарил экономического агента, профинансировавшего ремонт, и отметил, что другие предприниматели также оказывают помощь в ремонте других объектов.

– Мы все живем в этом городе и хотим, чтобы он был уютным и благоустроенным. Думаю, что в ближайшее время все переходы в Кишиневе будут выглядеть хорошо, – подчеркнул он.

Ион Чебан попросил также жителей и гостей столицы бережно относиться к общественным объектам, уважать труд других людей, не мусорить и не вредить.

Стоит отметить, что на данный момент в столице идет ремонт трех подземных переходов, а еще несколько готовят к началу работ.

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