Чебан проинспектировал работы по очистке русла реки Дурлешть (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан проинспектировал сегодня работы по очистке русла реки Дурлешть, которые начались две недели назад. Работы проводятся на участке с улицы Г. Кодряну до входа в “Moldexpo”, его длина составляет 550 метров.

По словам градоначальника, работы выполняют два экономических агента, которые построили в этой зоне два жилых комплекса. Русло реки было расширено и углублено до двух метров. Проект по очистке русла реки Дурлешть был разработан институтом “Acvaproiect”. На участке, где проводятся работы, были собраны тонны мусора. В связи с этим Ион Чебан призвал всех жителей столицы соблюдать чистоту и порядок.

Что касается другой стороны реки, протяженностью 2 километра, в 2016 году были начаты работы по её очистке. На эти работы из муниципального бюджета было выделено 15 миллионов леев. По словам градоначальника, необходимо также отремонтировать мост на улице Г. Кодряну, чтобы увеличить его пропускную способность, так как, по словам местных жителей, их подвалы каждый раз затапливает после дождей.

– Я распорядился, чтобы работы начались как можно быстрее. Русло реки Дурлешть не очищалось более 30 лет. После этого претура проведёт работы по обустройству этой зоны, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

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