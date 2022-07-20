Чебан: Программа «Стартап для молодёжи и мигрантов» – один из инструментов поддержки для развития малого и среднего бизнеса

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Примария намерена до конца этого года разработать и утвердить Муниципальную программу развития сектора малых и средних предприятий на 2023-2030 годы в рамках Стратегии устойчивого социально-экономического и пространственного развития Кишинёва. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, одним из инструментов, которые использует для этого примария, является муниципальная пилотная программа «Стартап для молодёжи и мигрантов».

– Наше намерение – поддержать начинающих предпринимателей, у которых есть жизнеспособный бизнес-план, но которым не хватает ресурсов (финансовых, пространственных), с помощью набора программ и средств, которые помогут сектору малых и средних предприятий на стадии инициирования, запуска и развития, – рассказал Чебан.

Генпримар уточнил, что муниципалитет хочет применить системный подход и предоставить инструменты, которые будут дополнять друг друга и в конечном итоге обеспечат успех проекта, инициированного начинающим предпринимателем.

– Пилотная программа «Стартап для молодёжи и мигрантов», включающая компонент финансовой помощи, является лишь одним из инструментов поддержки, которые мы намерены внедрить для развития сектора малых и средних предприятий. Таким образом, муниципалитет выступает с инициативой внести свой вклад в развитие этого сектора, предлагая муниципальные площади для создания большего количества хабов, инкубаторов и бизнес-акселераторов, – отметил примар.

В связи с этим уже определены здания по следующим адресам: ул. Колумна, 143 (350,8 кв. м), ул. Михай Витязул, 2 (201 кв. м), ул. Армянская, 45 (2544 кв. м) и ул. Алба-Юлия, 75 (9690,8 кв. м).

Муниципалитет также предлагает:

создание «образовательного» хаба в партнёрстве с высшими учебными заведениями РМ (ASEM, Технический университет), где будут организованы курсы обучения и наращивания потенциала в бизнесе и смежных областях, семинары, круглые столы и т. д.;

IT-хаб предоставит рабочие места, юридический адрес, вспомогательные услуги (бухгалтерия, юридическая помощь и т. д.), коворкинг-пространства, комнаты для встреч и конференций;

бизнес-инкубаторы и акселераторы содержат бесплатные офисные помещения, оборудование, консультационные услуги, профессиональные юридические и бухгалтерские услуги, наставничество, доступ к ноу-хау, определённые услуги по конкурентным ценам;

программы финансирования, первая из которых уже разработана и готова к запуску.

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