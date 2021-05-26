Чебан: Прогнозы по COVID-19 сейчас благоприятные, но мы готовы и к обострению

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Примария Кишинева сделала все возможное в период максимального “разгула” коронавируса, и все, кто борется с пандемией, делают это ответственно и профессионально. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан.

Он подчеркнул, что муниципалитет консультируется со специалистами касательно дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса, прислушивается к их мнению и совместно принимает решения.

– На состоявшемся ранее заседании Совета безопасности я был единственным, кто выразил мнение, что ситуация с COVID-19 не станет критической. Потому что у меня была полноценная информация об уровне инфицирования и количестве свободных мест. Сейчас статистика показывает, что ситуация благоприятная. Вместе с тем, нам поступает информация о повышении скорости распространения вируса, что может стать проблемой. Но в то же время, к примеру, в моем окружении большинство людей уже переболели коронавирусом, а многие из тех, кто еще не болел, вакцинируются, – отметил Чебан.

Примар также подчеркнул, что муниципалитет старается постепенно снимать ограничения, но готов и к новому всплеску заболеваемости коронавирусом.

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