Чебан: Проект «Онлайн-образование» поможет обеспечить равные возможности для обучения для всех детей

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в открытии пленарной сессии Национальной конференции «Онлайн-образование». Она пройдет с 6 по 11 июля в онлайн-формате, ее участниками являются как местные эксперты, так и специалисты из Румынии, России и США.

В ходе мероприятия градоначальник рассказал о важности и успешности проекта «Онлайн-образование», а также о его последующем развитии.

– Этот проект был инициирован в связи с необходимостью обеспечения непрерывности образовательного процесса в учебных заведениях муниципия Кишинев во время действия карантина из-за пандемии COVID-19. В этот период мы оказались в ситуации, когда необходимо было думать быстро и принимать инновационные решения, которые позволили бы нашим детям продолжать обучение, – отметил Чебан.

На первом этапе развития проекта было отснято около 2000 видеоуроков с более чем 3000 интерактивных занятий и еще 500 видеоресурсов для детей, учителей и родителей. У проекта миллионы просмотров в Интернете как в Молдове, так и за рубежом: в Европе и даже в США.

Градоначальник поблагодарил всех, кто участвовал в работе над проектом, и сообщил, что на втором этапе контент онлайн-платформы будет улучшен.

– Нашей целью было оказание поддержки в осуществлении образовательного процесса не только во время пандемии, но и на будущее, чтобы обеспечить равные возможности для обучения для всех детей, в том числе с особыми потребностями. Хорошие дела продолжатся. С этой целью мы подписали меморандум с Министерством образования, культуры и исследований, поэтому мы продолжим готовить материал для реализации второго этапа развития цифровой библиотеки, – рассказал генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан пригласил к сотрудничеству всех учителей и специалистов в сфере образования и довузовского обучения из Кишинева и со всей страны, заинтересованных в участии во втором этапе проекта «Онлайн-образование». Они могут стать авторами видеоуроков либо редакторами.

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