Чебан: Продавцы стройматериалов могут осуществлять свою деятельность на рынке по улице Кэрбунарь

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Генеральный инспекторат полиции организовал вчера проверки на улице Каля Басарабией, где многие экономические агенты продают строительные материалы прямо из автомобилей, микроавтобусов или тракторов. Компетентные органы предупредили торговцев о незаконности осуществления продаж в этом месте. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что муниципалитет поддерживает всех предпринимателей, но в то же время, призывает их соблюдать закон.

– Было решено, что продавцы могут осуществлять свою деятельность на территории, специально отведенной для этого претурой сектора Центр, на рынке по улице Кэрбунарь, 9. Территория достаточно просторная, примерно на 200 мест. Эту зону ещё будут обустраивать специально для торговли строительными материалами, чтобы люди не продавали с улицы, – отметил Чебан.

Генпримар призвал продавцов осуществлять свою деятельность в соответствии с правовыми нормами в специально отведенных для этого местах.

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