Чебан: Проблема общественного транспорта в Кишинёве очень актуальна, мы ищем решения

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Маршрутных такси в Кишинёве становится все меньше – некоторые сокращают свою деятельность, другие и вовсе прекращают работу из-за отсутствия водителей.

Так, на данный момент авторизация есть в общей сложности у 493 единиц транспорта, из которых ежедневно работают от 300 до 350 единиц.

Ион Чебан рассказал, что ранее поступили запросы касательно приостановления деятельности некоторых экономических агентов, администрировавших маршрутные такси №125 и №178.

Маршрут №125 возобновил свою деятельность по сокращённому маршруту, а автобус №11 будет перенаправлен на улицу Ливезилор в г. Дурлешты, чтобы обеспечить граждан транспортом. В ситуации с маршрутом №178 идёт поиск решения, – пояснил градоначальник.

Генпримар обратил внимание, что если бы весной прошлого года мунсовет поддержал проект по закупке 100 автобусов класса Евро 5/6, то уже летом на улицах столицы был бы новый общественный транспорт.

Сейчас мы ждём решения Национального агентства по разрешению споров, которое заблокировало процесс закупки. Тем не менее, недавно нам удалось закупить 10 двухзвенных и 20 классических троллейбусов. В этом году мы планируем вывести на улицы столицы ещё 30 троллейбусов, – рассказал Чебан.

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