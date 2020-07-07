У Кишинева будет своя футбольная команда (ФОТО)

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан подписал соглашение о сотрудничестве со Спортивным клубом для детей и молодёжи “Буюкань”. Партнерство будет способствовать развитию футбола в Кишинёве, популяризации спорта среди детей и пропаганде здорового образа жизни в целом.

Хотим, чтобы наши юные футболисты были лучше подготовлены и добивались выдающихся результатов. Поэтому мы должны создать условия для участия команд в национальных и международных соревнованиях, чтобы достойно представлять Республику Молдова, – написал в соцсети Чебан.

Примар также выступил с предложением всячески поддерживать дивизионные команды футбольного клуба, в котором бесплатно пройдёт обучение 40 детей от 6 до 12 лет.

Будущих футболистов будет наставлять профессиональный тренер. Их обеспечат необходимым спортивным оборудованием для тренировок и для участия в соревнованиях. Также будем продвигать имидж муниципалитета, располагая логотип примарии на инвентаре команд. Рад, что муниципалитет причастен к подобным мероприятиям, – заключил примар.

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