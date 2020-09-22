Чебан: Призываем бизнес-сообщество к сотрудничеству в рамках государственно-частного партнерства

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Примария Кишинева обратилась к бизнес-сообществу с призывом к сотрудничеству с местными органами власти. По словам Иона Чебана, муниципалитет готов к установлению новых партнерских отношений с представителями бизнеса для развития государственно-частного партнерства. Это предложение будет выдвинуто на следующем заседании мунсовета.

Для будущего государственно-частного партнерства муниципалитет предлагает такие объекты, как подземный переход на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаил, уличное освещение, обустройство остановок общественного транспорта и электронный билет, парковки, установка видеокамер в городе и другие.

Экономические агенты, заинтересованные в сотрудничестве с примарией Кишинева, могут заполнить формуляр и отправить его на электронную почту: ppp@pmc.md. Образец, а также список целей, которые будут предложены экономическим агентам для заключения партнерства, будут опубликованы на сайте chisinau.md. В основе каждого государственно-частного партнерства также будет технико-экономическое обоснование.

– Это первый шаг к обеспечению открытости примарии Кишинева и прозрачности ее деятельности. Посредством государственно-частного партнерства мы стремимся максимально использовать муниципальную собственность, включая восстановление исторических зданий города. Кишинев нуждается в развитии, и это возможно только путем развития государственно-частного партнерства в различных сферах, – подчеркнул генеральный примар.