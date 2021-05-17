Чебан призвал жителей Кишинёва активнее записываться на вакцинацию

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Процесс иммунизации от коронавируса в столице протекает медленно. В связи с этим генпримар Кишинёва призвал граждан активнее записываться на вакцинацию.

– Приоритет 2021 года – иммунизация против COVID-19. В Кишинёве имеется достаточное количество доз, этапов вакцинации больше нет – привиться могут все желающие. Я призываю вас сделать это, так как вакцинация – единственный способ остановить пандемию, – отметил Чебан.

По словам главы Управления социальной помощи и здравоохранения муниципия Татьяна Бучарски, на сегодняшний день 56 476 жителей Кишинёва получили первую дозу вакцины, а 5 797 – обе, передаёт moldpres.md.

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