Чебан призвал водителей не парковаться на газонах: В других городах вы позволяете себе такое?

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан настоятельно призвал водителей не парковаться незаконно на столичных газонах. По словам градоначальника, это приводит к тому, что грязь из-под колес разносится по всему городу. Он также обратился к полиции с просьбой штрафовать водителей, нарушающих правила парковки.

– Когда водители превышают скорость – их штрафуют, даже если есть уважительная причина, а на незаконную парковку не реагирует никто. Пока полиция игнорирует эти нарушения, их будут продолжать совершать. В секторе Чеканы, например, перед большим магазином парковка была пустая, но водитель незаконно припарковался в 100 метрах от неё, потому что ему было лень идти пешком. И таких примеров очень много, – отметил градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что такой кошмарной ситуации с машинами, припаркованными где попало, нет ни в одной другой столице.

– В других столицах мы соблюдаем закон, а здесь – поступаем как вздумается. Но законы едины для всех, – подчеркнул он.

Чебан также обратился к первым лицам государства с просьбой вернуть Кишинёву местную полицию.

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