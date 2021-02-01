Чебан призвал руководителей столичных больниц внимательно следить за пожарной безопасностью в учреждениях

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан призвал руководителей муниципальных больниц следить за состоянием электропроводок и электрических приборов в учреждениях, чтобы избежать опасности возникновения пожара. Обращение было сделано в контексте трагедии, произошедшей в больнице “Матей Балаш” в Бухаресте, где в результате возгорания погибли люди. Чебан также выразил соболезнования семьям погибших, а также местным властям румынской столицы.

– Призываю руководителей медицинских учреждений в Кишиневе взять под личную ответственность проведение ежедневных проверок электропроводок и электрических приборов для обеспечения безопасности критически важных инфраструктур в больницах и медицинских центрах, – сказал градоначальник.

Чебан также попросил руководителей всех общественных учреждений регулярно проверять пожарную безопасность и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий.

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