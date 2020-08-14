Чебан призвал примаров пригородов объединить усилия в борьбе с амброзией

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Борьба с таким опасным сорняком-аллергеном, как амброзия, в столице ведётся активно и эффективно. Об этом заявил глава муниципия Ион Чебан в ходе совещания с примарами пригородных населённых пунктов.

Столичный градоначальник отметил, что составлено уже около 150 протоколов касательно обнаружения амброзии. Чтобы процесс сбора информации о наличии растения-аллергена в пригородах был максимально оперативным, и нарушения устранялись как можно быстрее, примарам было предложено собирать эту информацию централизованно и затем отправлять в Нацагентство по безопасности пищевых продуктов и полицию.

До среды всем примариям надлежит передать нам соответствующую информацию, после чего будет сделан общий запрос в НАБПП, – сказал Чебан.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что владельцы земельных участков обязаны бороться с амброзией на них, в противном случае их ждёт штраф.

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