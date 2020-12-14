Чебан призвал граждан к ответственности: После корпоративов вы рискуете провести зимние праздники в больнице

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В то время как во многих европейских странах вновь возвращают строгие ограничительные меры, в молдавской столице многие чувствуют себя расслабленно и собираются отметить праздники “на полную катушку”, несмотря на ограничения в связи с COVID-19. Об этом в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он рассказал о поступающих ему сообщениях о том, что многие увеселительные заведения в Кишиневе работают и после 22.00, а также о том, что некоторые планируют проведение корпоративов.

– Я просто не понимаю этих людей, потому что после такой вечеринки Новый год можно встретить в палате интенсивной терапии. Посмотрите, что творится в Европе – во Франции, в Италии и во многих других странах. В некоторых странах не разрешают даже выйти на улицу и принимать гостей, во многих государствах строгие ограничения введены до 10, 15, даже 20 января. А у нас красота – многие планируют корпоративы, собираются плясать и пить, как в той песне “Люба, звезда Ютюба”, – возмутился градоначальник.

Ион Чебан отметил, что всем сейчас очень важно быть максимально ответственными.

– Я понимаю, что все устали, что хочется отметить праздники. Но, повторюсь, – после корпоратива вы рискуете провести Рождество, Новый год и другие праздники в больнице. Прошу, не пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем других людей, а также не усложняйте работу врачей, которые и без того уже очень измотаны, – сказал он.

Ион Чебан также попросил компетентные органы проверить информацию касательно нарушения мер по защите от коронавируса со стороны развлекательных учреждений столицы.

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