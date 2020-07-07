Чебан: Прививая детям культуру чтения, мы воспитаем умную и образованную молодёжь

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан принял участие в открытии библиотеки “Ливиу Ребряну”. С ноября 2019 года по июль 2020-го она была закрыта на ремонт.

Учреждение является филиалом муниципальной библиотеки “Б. П.-Хышдеу”. Она была отремонтирована на муниципальные средства: работы обошлись в 166 200 леев.

В библиотеке организовано несколько залов для детей и взрослых с богатой коллекцией книг, а также читальный зал на 35 мест с доступом к электронному каталогу и интернету. Кроме того, библиотека “Ливиу Ребряну” получила в дар около 350 книг от муниципалитета.

Культуру чтения необходимо прививать детям с раннего возраста. Благодаря этому мы воспитаем поколение умной, образованной и культурной молодежи, – отметил градоначальник.

В 2020 году муниципалитет выделил более 1 млн леев на приобретение книг.

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