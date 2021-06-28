Чебан: Привезены первые автобусы, которые будут курсировать в пригородах

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Генеральный примар Ион Чебан показал фотографии первых автобусов из 58, приобретённых муниципалитетом.

По его словам, 7 автобусов уже находятся в Кишинёве, остальные прибудут к осени. Из 58 единиц транспорта, приобретённых примарией, 18 автобусов фирм MAN и Volvo, и 40 автобусов VDL.

Все они поступят в пригороды. Я общался с примарами и ответственными лицами, попросил их подготовить список важных задач: остановки, ремонт дорог, где есть острая необходимость в транспорте и сколько нужно единиц. Общественный транспорт в пригородах – серьёзная проблема. Там острая нехватка транспорта, а существующие единицы – старые и изношенные, – подчеркнул Ион Чебан.

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