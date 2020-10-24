Чебан принял участие в мероприятиях по озеленению столицы (ФОТО)

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Сегодня генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в ряде мероприятий, осуществляемых в рамках кампании по посадке деревьев на территории столицы, которая предусматривает высадку около 12 тысяч саженцев в разных районах города.

По словам градоначальника, к сегодняшней акции присоединились сотрудники Управления полиции Кишинева, а также других подразделений Министерства внутренних дел – всего около 300 человек.

– Благодарю всех за участие и интерес к озеленению города. Поскольку было много интерпретаций, заявляю, что сейчас высаживаются те из 60 предоставленных видов, которые устойчивы к нынешним температурам. По словам специалистов, сейчас можно сажать все породы, кроме пихты, ели, сосны, которые рекомендуется сажать позже, – рассказал Чебан.

Полиция, примария, Министерство внутренних дел, а также сотрудники претуры сектора Центр посадили более 1000 деревьев только в парке «Валя Морилор», в периметре улиц Друмул Виилор, Академией, Трифан Балтэ.

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