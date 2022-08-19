Чебан: Примария вложила огромные средства в ремонт парка «Ла извор», прошу граждан не портить его

Чебан: Примария вложила огромные средства в ремонт парка «Ла извор», прошу граждан не портить его

У озера в парке «Ла извор» установлены урны для мусора. Также в этом году был отремонтирован пляж и реабилитированы подпорные стены.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что за последние 3 года примария вложила огромные средства в реабилитацию парка «Ла извор». Речь идёт о строительстве стадиона для пляжного футбола, многофункциональных и детских площадок, в том числе площадки для детей с особыми потребностями, об обустройстве теннисных кортов, пешеходных дорожек, велодорожек, автостоянок, строительстве музыкального бассейна, установке системы освещения, посадке деревьев.

– Просим граждан быть ответственными и содержать парк в чистоте. Также отмечу, что в этом районе установлены видеокамеры, поэтому те, кто попытается повредить общественное имущество, будут наказаны, – подчеркнул генпримар.

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