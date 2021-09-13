Чебан: Примария уделяет повышенное внимание улучшению условий для оказания медпомощи

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В Территориальной медицинской ассоциации сектора Центр завершился капитальный ремонт двух отделений, где работают семейные врачи.

Как отметил Ион Чебан, посетивший сегодня медицинское учреждение, ежегодно два эти отделения посещают около 200 000 пациентов.

Так, в двух секциях учреждения были заменены сети и двери, отремонтированы процедурные кабинеты, комнаты для осмотра, зоны ожидания для пациентов и кабинеты семейных врачей. Примария Кишинёва выделила на эти работы 1 миллион 500 тысяч леев. Кроме того, начались работы по ремонту кровли на обоих блоках учреждения.

Несмотря на пандемию, примария Кишинёва уделяет повышенное внимание улучшению условий для оказания медицинской помощи пациентам и медработникам. За последнее время мы вложили немалые средства в инфраструктуру многих больниц, открыли новые отделения, отремонтировали и оборудовали медицинские учреждения, – отметил градоначальник.

В 2021 году, рассказал он, много было вложено в отделения интенсивной терапии и семейной медицины:

свыше 10 миллионов леев было выделено на создание с нуля отделения интенсивной терапии в Муниципальной больнице «Святая Троица»;

недавно было выделено 6 миллионов леев на ремонт хирургического блока в Муниципальной клинической больнице «Георге Палади»;

выделены необходимые средства для организации с нуля отделения интенсивной терапии на 6 мест в Муниципальной клинической фтизиопневмологической больнице;

2,5 млн леев выделено на ремонт кровли Муниципальной клинической больницы «Святой Архангел Михаил».

В дальнейшем будут выделены средства для ремонта инфраструктуры других территориальных медицинских ассоциаций и департаментов первичной медико-санитарной помощи.

Муниципальная система здравоохранения сильна и хорошо организована. В первую очередь, мы будем укреплять её потенциал по оказанию жителям Кишинёва качественных медицинских услуг, – подчеркнул Ион Чебан.

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