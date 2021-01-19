Примария Кишинёва приобрела первый в Молдове компактор для уплотнения отходов (ФОТО)

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Примария Кишинёва приобрела первый в Молдове компактор, обеспечивающий технологическое уплотнение отходов. Об этом сообщил генпримар Ион Чебан.

По его словам, эта покупка стала возможной благодаря софинансированию со стороны Национального экологического фонда, который выделил 5,8 млн леев. Затраты муниципалитета на эти цели составили 1,025 млн леев. Машина уже проработала более двух месяцев на полигоне в Цынцаренах, сообщил Чебан.

– Благодаря новой технике, которая обеспечивает уплотнение отходов, снижаются риск проникновения атмосферных осадков в основание, а также риск возгорания, – отметил он.

Уплотнитель отходов специально разработан для использования на больших и малых полигонах, которые принимают как промышленные, так и бытовые отходы, включая насыпные отходы и строительные материалы.

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