Чебан: Примария не разрешит строительство у Цирка, есть юридическое обоснование и поддержка граждан

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Строительство многоэтажного комплекса у здания Цирка не может начаться без разрешительных документов, которые в обход примарии Кишинева получить невозможно. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан.

Он подчеркнул, что решение о выдаче или об отказе от выдачи разрешительных документов на строительство – прерогатива местных властей, в данном случае – примарии Кишинева и в частности управления архитектуры: именно оно является финальной инстанцией в данном вопросе.

– Проект строительства у цирка не новый, и я раньше публично высказался, что такие здания строить в той зоне нельзя. Более того, управление архитектуры никакого разрешения на этот счет не выдавало. Национальный совет по историческим памятникам может выносить лишь консультативные решения. Предыдущий состав данного совета дважды отклонял этот проект, а новый его одобрил. По этому решению, – повторюсь, оно не является обязательным к исполнению, – я уже высказался: пока я являюсь примаром, эта стройка не начнется. Даже через суд практически невозможно обязать нас поступить так, как мы не хотим. А мы не хотим этого строительства, и на это у нас есть моральное право, юридическое обоснование и поддержка со стороны граждан, – подчеркнул градоначальник.

Что касается президента Союза архитекторов РМ Юрия Повар, на днях уволенного с поста советника в области архитектуры и урбанизма в Кабинете генерального примара, Ион Чебан отметил, что не допустит такого поведения со стороны своих сотрудников.

Напомним, Повар является также новым председателем Национального совета по историческим памятникам и проголосовал за строительство у цирка.

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