Чебан: примария Кишинёва выделила 5 миллионов леев на ремонт и оснащение детских садов

0

В 2022 году столичные детские сады будут оснащены необходимыми материалами для обучения и многостороннего развития детей.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что впервые примария столицы выделила 5 миллионов леев из местного бюджета на детские сады.

В 2021 году 115 дошкольных учреждений получили поддержку муниципалитета для ремонта и расширения. Речь идёт о капитальном ремонте 88 дошкольных учреждений, открытии новых детсадов и новых групп в существующих учреждениях, текущем ремонте, установке новых и ремонте существующих павильонов в детсадах и многом другом.

Благодарю всех, кто способствует эффективному осуществлению учебного процесса. Директора, педагоги, повара и многие другие, я хочу добиться справедливости в том, что касается ваших зарплат, и я уверен, что у нас всё получится! – заявил градоначальник.

В детских садах Кишинёва за последние два года было открыто 115 групп вместимостью около 2800 детей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.