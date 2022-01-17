Чебан: Примария Кишинёва не намерена экономить на здоровье детей

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Примария Кишинёва не намерена экономить на здоровье детей или больных путём снижения температуры в госучреждениях из-за повышения тарифа на природный газ. Об этом заявил Ион Чебан.

– Оптимальная температура в помещениях госучреждений останется неизменной, даже если глупость нынешней центральной власти обойдётся нам еще примерно в 90 миллионов на различные расходы, – подчеркнул он.

Градоначальник также заявил, что, учитывая значительный рост заболеваемости среди детей, было принято решение распределить по образовательным учреждениям экспресс-тесты, закупленные для педагогов.

– Таким образом, если у кого-то из детей проявляются симптомы, схожие с симптомами COVID-19, то они должны иметь возможность с согласия родителей пройти тестирование непосредственно в учреждении. Эта мера даст нам дополнительную защиту, так как мы часто путаем COVID-19 с вирусом или гриппом, тем самым продолжая цепь заболеваний, – отметил Ион Чебан.

Напомним, в последнее время в Кишинёве наблюдается всё больше случаев заражения коронавирусом, особенно среди детей.

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