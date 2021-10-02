Чебан: Примария Кишинёва намерена запустить проект для диаспоры

Чебан: Примария Кишинёва намерена запустить проект для диаспоры

Примарию Кишинёва посетили сегодня члены Нотариальной палаты уезда Брашов, нотариусы из некоторых городов Румынии вместе с представителями посольства в Кишинёве, а также нотариусы из Франции.

Принявший их генеральный примар Ион Чебан рассказал по итогам, что состоялась хорошая беседа, и отметил намерение сотрудничать в этой области, так как многие жители Кишинёва имеют гражданство и других стран.

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