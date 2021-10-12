Чебан: Примария Кишинёва – единственное госучреждение, которое предлагает малоимущим материальную помощь в холодное время года

0

Около 22 тысяч жителей Кишинёва в этом году вновь получат компенсацию за энергоресурсы и коммунальные услуги в холодное время года в размере 40% от суммы, указанной в счёте.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, регламент утверждён, а бенефициарами являются жители Кишинёва, средний ежемесячный доход которых на человека составляет менее 3000 леев, для молодых семей – 5000 леев.

По словам градоначальника, некоторые муниципальные советники сегодня предложили обратиться к центральным властям с предложением присоединиться к пакету компенсаций для малообеспеченных слоёв населения, принимая во внимание нынешний кризис с природным газом.

Уточняю, примария Кишинёва – единственный орган власти в стране, который предлагает помощь в холодное время года людям, оказавшимся в затруднительном положении, – подчеркнул гепримар.

При расчёте компенсации будет учитываться доход всех лиц, прописанных по адресу заявителя, и тех, кто проживает вместе, без прописки. Лица, владеющие двумя или более жилыми объектами в столице, не могут претендовать на компенсацию.

Если при проверке документов, представленных бенефициаром, сообщается ложная информация, то заявитель будет исключён из списка бенефициаров.

Сумма в счетах будет пересчитана автоматически. Лицам, получавшим компенсацию за коммунальные услуги и энергоресурсы до прошлого года, больше не нужно повторно отправлять запросы на эту услугу, – отметил Ион Чебан.

Подавать заявку должны только те, кто не получил финансовой помощи для оплаты энергоресурсов и коммунальных услуг, а также те, у кого произошли изменения в семье или повысился общий доход на человека.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.