Чебан: Примария Кишинёва делает сейчас для Цынцэрен то, что кое-кто обещал ещё в 2010 году

0

За последние полтора года муниципалитет реализовал в коммуне Цынцэрены Новоаненского района множество проектов, которые были обещаны некоторыми лицами ещё с 2010 года.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан в ходе встречи с советниками Цынцэрен.

Мы обсудили обязательства, взятые примарией Кишинёва перед жителями коммуны Цынцэрены на текущий год в связи с выполнением положений дополнительного соглашения к Договору гражданского общества. Несмотря на то, что сейчас середина года, некоторые проекты уже завершены, другие находятся на последней стометровке, – сказал Чебан.

Речь идёт о следующих проектах: перечисление на юридический счёт примарии коммуны Цынцэрены 10 миллионов леев; выполнение всех работ по укреплению плотины полигона; продолжение работ по обслуживанию станции по очистке фильтрата; продолжение работы по укреплению плотины путём высадки деревьев; периодическое проведение пробы технической воды на станции по очистке фильтрата; проектирование системы водоотведения и реабилитация водохранилища на станции по очистке фильтрата; поиск нового участка для складирования мусора; продолжение ремонтных работ на некоторых улицах в населённом пункте; установка оросительной системы и забора на сельском стадионе; вывоз мусора из села Цынцэрены два раза в месяц; перенос газопровода высокого давления (село Ноу); завершение строительства насосной станции в селе Цынцэрены; техническое обслуживание водоочистных сооружений; обустройство фитнес-площадки для занятий спортом на улице и комплекс workout.

По результатам оценки этапов реализации объектов установлено, что все стороны добросовестно выполняют взятые на себя обязательства, проекты осуществляются, и работы будут завершены, – подчеркнул генпримар.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.