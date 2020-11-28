Чебан: Примария Кишинева выполняет все свои обязательства перед Цынцаренами

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Примария Кишинева выполняет все обязательства, взятые на себя в связи с соглашением, подписанным с коммуной Цынцарены Новоаненского района. Об этом заявил Ион Чебан.

Градоначальник рассказал о работах, ведущихся сейчас в этом населенном пункте, возле которого находится свалка твердых бытовых отходов, использующаяся Кишиневом.

– Выполнено 60% работ по обустройству двух стадионов – футбольного и баскетбольного. В настоящее время ведутся работы по настилу покрытия 3-го футбольного стадиона. Рядом обустроена детская площадка, также здесь появится и фитнес-площадка, – отметил он.

Параллельно ведутся работы по обустройству дороги на улице Морий. Здесь снят старый асфальт, и в настоящее время ведутся приготовления к укладке нового.

Напомним, вчера была введена в эксплуатацию станция по очистке фильтрата, образующегося из твердых бытовых отходов на полигоне в Цынцаренах.

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