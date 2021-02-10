Чебан: Примария Кишинева станет “фабрикой услуг” для людей

0

Примария Кишинева продолжает осуществлять оцифровку рабочих процессов. В 2020 году был запущен ряд проектов с использованием информационных технологий для облегчения коммуникации между гражданами и органами государственной власти. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Речь идет о следующих проектах:

eu.chisinau.md – система сбора и обработки обращений горожан по вопросам дорог, освещения, мусора, нарушений в области строительства и другое;

educatieonline.md – проект дистанционного обучения, который содержит видеоуроки, электронные учебники, презентации и упражнения;

JIRA Software – система учета больных COVID-19, находящихся на лечении дома;

GIS Locals – информационная база данных; разрешительная документация в строительстве;

GPS в общественном транспорте.

Градоначальник отметил, что в текущем году продолжится внедрение проектов по цифровизации.

– Речь идет об оцифровке ряда рабочих процессов в муниципальных подразделениях – создании «Единого окна», «Единого номера» для всех муниципальных служб, консолидации бухгалтерского учёта всех муниципальных управлений, использование площадки MTender для закупок и продаж, электронный документооборот, платформы e-Petitii, e-Management, e-Library, автоматизация процедур проверки документов для выплат компенсаций за ЖКХ и другие проекты, – сказал Ион Чебан.

Кроме того, разрабатывается долгосрочная концепция развития SMART City для столицы – управление уличным освещением и транспортом, внедрение электронной системы оплаты, создание системы управления парковками, система видеонаблюдения в общественных местах.

По словам градоначальника, примария Кишинева должна стать “фабрикой услуг” для людей, и для упрощения процедур и экономии времени граждан эти процессы должны осуществляться в режиме онлайн.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.