Чебан: Примария Кишинева помогла реализовать в Ставченах и Колонице важные проекты

0

Развитие и процветание пригородных населенных пунктов остаётся одним из приоритетов для примарии Кишинева, поэтому муниципалитет поддерживает инвестиционные цели, предлагаемые пригородами.

По словам генпримара Иона Чебана, на 2020 и 2021 годы были выделены средства для ряда проектов в пригородах, в том числе в Колонице и Ставченах. Так, в Колонице были осуществлены капитальный ремонт детского сада №24, строительство газопровода, капитальный ремонт здания Центра творчества и досуга, ремонт пищеблока лицея «Георге Гимпу», IV этап. Также будет приобретено транспортное средство для школьников (находится на стадии публичного тендера).

Для коммуны Ставчены средства были выделены на строительство подъездной дороги и участков улиц Ботошань, Стамати и Салкымилор, модернизацию уличного освещения в сёлах Ставчены и Гоянул Ноу, реконструкцию водопроводной и канализационной сетей в селе Гоянул Ноу и обустройство футбольного стадиона.

На данный момент ремонтируются подъездные дороги и распределяются новые автобусы.

– Наша цель – внести свой вклад в развитие всех населенных пунктов, входящих в состав муниципия Кишинёв. Мы продолжим инвестировать в пригороды. Уверен, что только так мы предоставим необходимую поддержку для улучшения жилищных условий, – подчеркнул столичный градоначальник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.