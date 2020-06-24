Чебан: Примария долгое время игнорировала нарушения в работе, выявленные Счетной палатой

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан принял сегодня участие в заседании Счетной палаты, на котором был представлен отчет об аудите, составленный в 2018–2019 годах в Главном управлении жилищного-коммунального хозяйства и благоустройства.

Его поразило то, что он стал первым генпримаром Кишинева, согласившимся участвовать в таком заседании. Ион Чебан высказал сожаление, что на протяжении многих лет примария не принимала во внимание отчеты об аудите, хотя в деятельности муниципальных подразделений было выявлено множество нарушений.

Так, в представленном сегодня отчете об аудите были отмечены некоторые нарушения в деятельности Главного управления жилищного-коммунального хозяйства и благоустройства.

– Еще в феврале текущего года я распорядился, чтобы все рекомендации всех аудиторских миссий были приняты во внимание, а выявленные нарушения были устранены. В дальнейшем я потребую от структурных подразделений муниципальных органов государственной власти представить отчеты об устранении нарушений, обнаруженных при проведении аудита. Эти отчеты должны периодически представляться во время оперативных заседаний, а если нарушения не будут устранены, то ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – заявил Ион Чебан.

Завтра в муниципальном совете Кишинева заслушают отчет о финансовом аудите за 2017 год.

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