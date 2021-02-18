Чебан: Примарии до сих пор не вернули деньги, потраченные на бесплатную работу общественного транспорта

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На протяжении 2020 года примария Кишинёва применяла несколько сценариев работы общественного транспорта в условиях пандемии COVID-19, и все они принесли городу убытки. Об этом заявил генпримар Ион Чебан в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Также он отметил, что муниципалитет понёс большие расходы в связи с ограничениями, и центральные власти до сих пор их не компенсировали.

– На какое-то время по требованию Нацкомиссии по общественному здоровью мы сделали общественный транспорт бесплатным. Тогда мы были вынуждены потратить десятки миллионов леев, и правительство до сих пор не вернуло примарии этих денег, хотя мы неоднократно делали соответствующие запросы, – заметил Чебан.

Градоначальник также заявил, что примария Кишинёва не может обеспечить 50%-ную заполняемость общественного транспорта, как того требует Национальная комиссия по общественному здоровью в своем последнем решении, так как единиц транспорта в столице по-прежнему не хватает. В связи с этим муниципалитет просит комиссию пересмотреть некоторые пункты своего постановления.

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