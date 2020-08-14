Чебан – примарам пригородов: Выделенные из бюджета средства надо расходовать рационально (ФОТО, ВИДЕО)

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Ион Чебан провёл сегодня заседание с примарами пригородов. Основными темами стали текущие проекты и проблемы, а также инициативы, которые предстоит реализовать.

Градоначальник отметил, что приоритетными направлениями в развитии населённых пунктов муниципия являются проекты по восстановлению дорожной инфраструктуры и подъездных путей, ремонт школ и детских садов, обеспечение сетями водоснабжения и канализации.

Я призвал рационально расходовать выделенные средства, а до 5 сентября представить данные о необходимом финансировании, чтобы внести поправки в бюджет. Помимо этого, я попросил представить список проектов, планируемых к внедрению в 2021 году, – рассказал Чебан.

Глава муниципия также предупредил примаров пригородов о необходимости предпринимать меры по истреблению амброзии, а столичную полицию попросил контролировать ситуацию в зоне отдыха в Вадул-луй-Водэ, где в этот период наблюдается рост количества посетителей.

Ион Чебан затронул также вопрос подготовки к холодному времени года и указал на необходимость провести инвентаризацию, чтобы определиться с необходимыми закупками и полностью подготовиться к зиме.

Проинформировал примаров, что в ближайшее время для Кишинёва будет закуплено 100 автобусов. При их распределении приоритет будет отдан пригородам, так как проживающие там люди испытывают острую необходимость в общественном транспорте. Пригороды являются частью Кишинёва, поэтому мы занимаемся их развитием, – отметил он.

На 2020 год из бюджета муниципия Кишинёв было выделено около 100 миллионов леев для пригородных населённых пунктов.

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