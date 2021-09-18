Чебан: Примар Сибиу выразила поддержку Кишинёву в реализации совместных проектов

0

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан встретился с примаром города Сибиу Астрид Фодор. В ходе встречи стороны обсудили проекты, которые можно реализовать совместно, также речь шла о подписании соглашения о сотрудничестве между городами.

По словам генпримара, Астрид Фодор выразила открытость и поддержку Кишинёву в реализации совместных проектов в различных областях.

– Как сказала госпожа примар, нам есть чему поучиться друг у друга. Мы решили в ближайшее время провести более широкую встречу и составить план дальнейших действий. У Сибиу интересная история, этот город очень изменился за последние годы. Конечно, хорошие примеры мы можем позаимствовать для Кишинёва, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, глава Кишинева предложил провести много социально-культурных мероприятий, которые можно организовать совместно с примарией Сибиу, начиная со следующего года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.