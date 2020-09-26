Чебан: Приглашаю всех кишинёвцев на “Большую уборку” – для себя, для всех нас, для города!

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Сегодня в Кишинёве проходит “Большая уборка”. Ион Чебан призвал всех неравнодушных жителей столицы принять в ней участие.

Сам генпримар вместе с сотрудниками примарии будет работать в парке “Ла Извор”. Сотрудники муниципальных подразделений/предприятий и претур секторов примут участие в “Большой уборке” в следующих местах:

Претура сектора Ботаника: парк “Valea Trandafirilor” (вход со стороны парка развлечений на улице Трандафирилор);

Претура сектора Чеканы: лесопарк, ул. М. Садовяну/И. Виеру;

Претура сектора Рышкановка: парк на ул. М. Костин/ул. Флорилор по ул. Студенческой и Каля Орхеюлуй (ул. Студенческая/ул. Флорилор). Совместно с сектором Чеканы: парк на ул. Студенческая/ул. Алеку Руссо на участке ул. Николае Димо, зона с 3 прудами (ул. М. Костин/ул. Н. Димо – главная лестница);

Претура сектора Центр: парк “Valea Morilor”, на отрезке ул. Л. Качинского, Друмул Виилор, Трифан Балтэ (ул. Академией/ул. Друмул Виилор);

Претура сектора Буюканы: лесопарк “Butoiaș, перекресток” (ул. Н. Костин – Парис), лесопарк “Butoiaș” (парковка перед рестораном).

Приглашаю присоединиться всех желающих. “Большая уборка” начинается с каждого из нас. Давайте проявим ответственность и объединим усилия, чтобы сделать наш город чистым! – призвал Чебан.

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